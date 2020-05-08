كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تهمة قتل جديدة تلاحق شقيق أمير قطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محامية قانونية، اليوم الجمعة، أن الشيخ خالد آل ثاني، الأخ الأصغر لأمير قطر تميم بن حمد أصبح ملاحقاً قانونياً بتهمة قتله موظفة لدى زوجته بزعم إهانتها للأخيرة، وتوضح المحامية أن التهم الأخيرة تكشف عن مسلسل طويل من العنف الدموي داخل أروقة قصور الحكم القطرية.

عملية القتل الجديدة، والتي راحت ضحيتها سيدة هندية تعمل سائقة لدى زوجة الشيخ خالد آل ثاني، قام بها الشيخ خالد آل ثاني بسبب تأخر السائقة عن موعد إقلال زوجته، ما أثار غضب الأخيرة، واعتبرته إهانة لها ولمواعيد تنقلها، وفقاً لما ذكرته صحيفة "عرب نيوز".

ويعد الشيخ خالد آل ثاني، له باع طويل في جرائم سابقة ارتكبت ضد أجانب، وتشير التقارير إلى أن الأخ غير الشقيق لأمير قطر متهم بممارسة العنف والتهديد بقتل مقاولين أمريكيين اثنين، إضافة لتهديداته بتصفية رياضي أمريكي صاحب خبرة طويلة في عالم السرعة وسباقات السيارات باعتباره يهدد أعمال الشيخ خالد الذي يملك شركة "العنابي" ومقرها في ماساتشوستس.

وأكدن المحامية ريبيكا كاستانييدا، أنه بعد إجبار محامي الشيخ خالد على الرد على دعوى رفعت ضده واتهم فيها بممارسة العنف ضد مقاولين أجانب تلبية لطلب المحكمة الفدرالية الأمريكية، فإن العملية كشفت عن عصابة قتل كبيرة يديرها شقيق أمير قطر بالتعاون مع عدد من مساعديه والعاملين لديه، وهم متهمون أيضاً بارتكاب جرائم مختلفة بطلب من الشيخ خالد آل ثاني.

وقالت كاستانيدا، إن "الشيخ خالد شخص لم يُحاسب على أفعاله الإجرامية على الإطلاق، ويظن دائماً أنه سينجو بأفعاله، لكننا نقول له إن الأمر ليس كذلك".

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وأشارت المحامية، إلى أنها نشرت في يناير الماضي، مقطع فيديو تتحدث فيه عن جرائم الشيخ خالد، وطالب كل من لديه معلومات عن تلك الأفعال الاتصال بها، لتتفاجأ لاحقاً بكم كبير من الرسائل والاتصالات من عدد من الأشخاص، جزء كبير منهم رفض كشف اسمه خوفاً على حياتهم.

وتشمل الاعترافات التي تلقتها كاستانييدا، اعتداءات جنسية، وجسدية، وعاطفية، وجرائم اغتصاب.

وتشير المحامية، إلى أن شاهد عيان أكد لها أنه رأى الشيخ خالد يقوم بقتل أحد الأشخاص أمام عينيه، وطلب منه المساعدة في ذلك، لكنه رفض، وعرف عن الأخ غير الشقيق لأمير قطر بتهديداته المستمرة لموظفيه، خاصة الذين يرفضون أوامره.

وتعتبر الاعترافات والدعاوى الجديدة تأكيداً لكلام الموظفين السابقين لدى الشيخ خالد آل ثاني"ماثيو بيتارد" و"ماثيو أياندي" اللذان واجها التهديد بالقتل بسلاح ناري بسبب رفضهما الخضوع لأوامر الشيخ خالد، بقتل موظفين أمريكيين مجهولين في عام 2017.

يتهم بيتارد، وأياندي الشيخ خالد آل ثاني بخرق قوانين العمل في فلوريدا وكاليفورنيا، والقوانين الاتحادية الأمريكية بشأن معاملة أصحاب العمل مع عمالهم وموظفيهم.

ومن ضمن الشكاوى التي تقدّما بها، أنهما تعرضا لأضرار ومعاشات غير مدفوعة وساعات عمل إضافية، وظروف عمل غير مقبولة مثل منع الراحة والعمل لساعات طويلة، وفي بعض الأحيان لأيام بدون السماح للأجير بأخذ ساعات أو يوم استراحة، فضلاً عن اتهامهما بالتهديد بالقتل والدعوة للقتل.