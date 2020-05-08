كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مشرعون أوروبيون يدرسون النظر في قانون مناخ أكثر صرامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مشرعي الاتحاد الأوروبي تشديد قانون المناخ المخطط للكتلة، مع أهداف انبعاثات أكثر صرامة على المدى القريب والتزامًا ملزمًا لكل دولة عضو في الاتحاد بإزالة الكربون بحلول عام 2050، وفقًا لمسودة وثيقة اطلعت عليها وكالة "رويترز".

وقال كبير المشرعين السويديين، جيت جيتوتلاند، إن مثل هذه الأهداف مطلوبة إذا أراد العالم أن يلتزم بحدود يقول العلماء إنها ضرورية لتجنب الآثار المدمرة للاحترار العالمي.

اقترحت المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، القانون في مارس - قبل أسابيع من تفشي جائحة فيروس كورونا أزمة اقتصادية تعهدت التكتل بمعالجتها بالاستثمار "الأخضر".

تتمحور حول هدف ملزم قانونًا لخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي إلى الصفر بحلول عام 2050، يجب الاتفاق على القانون مع المشرعين والدول الأعضاء حتى يصبح ساري المفعول.

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وبموجب مشروع اقتراح لموقف البرلمان من القانون، ستحتاج كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي الفردية إلى خفض انبعاثاتها الوطنية إلى صافي صفر بحلول عام 2050 وتحقيق "عمليات إزالة" صافية لغازات الدفيئة بعد ذلك التاريخ.

وهذا أصعب من هدف اللجنة على مستوى الكتلة لعام 2050، والذي أثار احتمال أن بعض أعضائها الـ 27 يمكنهم التخلص من الكربون في وقت لاحق ، إذا فعل ذلك آخرون في وقت مبكر.

وتدعو المسودة أيضًا إلى تشديد هدف المناخ في الاتحاد الأوروبي لعام 2030 إلى خفض بنسبة 65٪ في الانبعاثات من مستويات عام 1990، بدلاً من خفض 50٪ أو 55٪ الذي تنظر فيه المفوضية.

وقالت جوتلاند، التي تدير محادثات البرلمان بشأن قانون المناخ، إن الاقتراح يناسب مسار الانبعاثات الذي يقول العلماء، إنه سيتجنب التغير المناخي الكارثي.

وأضافت لـ"رويترز" من خطر اختراق حدود 1.5 درجة حاسمة: "العلماء يتحدثون عن حدود الكواكب. إذا لم نحد من انبعاثاتنا بشكل أسرع خلال السنوات العشر الأولى، فقد نتجاوز الحدود الكوكبية بالفعل".