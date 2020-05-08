كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أستراليا تبدي غضبها لربط واشنطن لربط تفشي كورونا بمختبر صيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشعر المسؤولون الأستراليون بالإحباط لأن جهودهم من أجل التحقيق في أصول فيروس كورونا المستجد تم تقويضها من قبل البيت الأبيض، الذي سعى لربط التفشي بمختبر صيني، كما كشفت مصادر حكومية ودبلوماسية واستخباراتية لوكالة "رويترز".

وقالت المصادر: "أعطى هجوم واشنطن على الصين، بكين، مجالًا للقول بإن طلب أستراليا إجراء تحقيق مستقل هو جزء من أجندة تقودها الولايات المتحدة لإلقاء اللوم عليها في تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر حكومي، إن المسؤولين كانوا يعملون بجد لجعل المراجعة منفتحة وعالمية، وأن النهج الأمريكي "لنصل إلى الصين" لم يكن مفيدًا.

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كانت كانبرا عالقة في أزمة دبلوماسية بين واشنطن، حليفها الأمني الرئيسي، والعلاقات المتوترة بالفعل مع بكين، الشريك التجاري الرئيسي، حتى مع نجاح معالجتها لفيروس كورونا المستجد في التخطيط لإعادة فتح الاقتصاد.

وردًا على الانتقادات بشأن ما إذا كان التحقيق سيضر التجارة مع الصين، سعى وزير التجارة سيمون برمنجهام إلى تأكيد استقلال أستراليا خلال مقابلة على إذاعة ABC، اليوم الجمعة.

وقال: "نحن لا نفعل ذلك كنوع من اللابوق في الولايات المتحدة. سترى أن هناك بعض الاختلافات الملحوظة بين بعض الأشياء التي قالتها الحكومة الأسترالية وبعض التعليقات القادمة من الولايات المتحدة وذلك لأننا نأخذ تحليلنا الخاص، أدلتنا الخاصة، ونصيحتنا الخاصة، وسوف ننقل هذه المسألة إلى جمعية الصحة العالمية".

وقالت وزارة الخارجية الصينية، إن الدعوات لإجراء تحقيق "تلاعب سياسي"، مضيفة، أن على أستراليا "التخلي عن تحيزاتها الإيديولوجية".