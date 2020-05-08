كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "بوتين" و"ميركل" يتبادلان التهنئة بذكرى تحرير العالم من الفاشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبادل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التهاني في محادثة هاتفية بمناسبة الذكرى 75 لتحرير العالم من الفاشية، وفقًا لما أعلنه الكرملين، اليوم الجمعة.

وقال الكرملين، في بيان: "أجرى رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل محادثة هاتفية. تبادل فلاديمير بوتين وأنجيلا ميركل التهاني بمناسبة الذكرى 75 لتحرير أوروبا والعالم من الفاشية. هذا التاريخ له معنى رمزي خاص لروسيا وألمانيا"، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وأضاف الكرملين: "أعرب بوتين وميركل عن ثقتهما في أن بلادهما لن تنسى أبدًا الوطنيين الألمان الذين شاركوا في القتال ضد النازية".

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واستطرد الكرملين: "أثناء تبادل الآراء حول الوضع حول جائحة فيروس كورونا المستجد، أعربوا عن نيتهم ​​في تقديم المساعدة المتبادلة ومواصلة التعاون الوثيق القائم بالفعل في مكافحة انتشار العدوى".

وأوضح الكرملين، أن "بوتين" و"ميركل" أشادا بالتعاون الثنائي في المشاكل الدولية الملحة، مؤكدين الالتزام بالعلاقات البناءة.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إن التنافس الدولي في الأسواق العالمية يرتفع بسبب انخفاض الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وأضاف بوتين في اجتماع حكومي بثه التلفزيون الرسمي "في ظل خلفية من تراجع الطلب العالمي، تزداد حدة الصراع على تسليمات الأسواق الدولية للوقود وسلع المواد الخام والأغذية ومنتجات أخرى"