كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الشرطة الإسبانية تعتقل مغربياً خطط لهجوم إرهابي ببرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على مغربي في برشلونة يُشتبه في صلته بتنظيم داعش الإرهابي، ويعتقد أنه كان يخطط لهجوم.

وقالت الشرطة، إنها احتجزت المشتبه به الذي وصفته بأنه أصبح شديد التطرف، وذلك بعد تحقيق مشترك مع قوات الأمن في المغرب والولايات المتحدة.

وأضافت في بيان لها، اليوم، "المشتبه به كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي تفاصيله غير معلومة".

هذا وكانت قد اعتقلت الشرطة الإسبانية، منذ أسبوعين، أحد أهم عناصر تنظيم داعش المطلوبين في أوروبا، وفق ما صرحت به الحكومة الإسبانية.

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وألقت الشرطة القبض على شخصين آخرين كانا مع المشتبه به في إحدى شقق بلدة ألميريا بجنوب البلاد، وقاتل المشتبه به عدة سنوات في سوريا والعراق وظهر في صور دعائية دموية لجرائم التنظيم المتطرف.

وأضاف البيان "أمضى الرجل المعتقل عدة سنوات في منطقة سوريا والعراق وبدت عليه سمات خاصة مثل طبيعة تعكس عنفا إجراميا بالغا لفتت انتباه الشرطة وأجهزة المخابرات في أوروبا".

وجاء الإرهابيين، عبر شمال أفريقيا وكانوا يتجنبون جذب الانتباه خلال العزل العام المفروض في إسبانيا، إذ كانوا يغادرون الشقة منفردين واضعين كمامات.

وتلاحق الشرطة عشرات المسلمين الإسبان الذين ذهبوا إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيم داعش، وربما يريدون الآن شن هجمات في بلدهم على غرار هجوم قُتل فيه 16 شخصا في برشلونة في عام 2017.