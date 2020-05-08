كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع قائد جبهة الحوثيين في محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر ميدانية يمنية، اليوم الجمعة، أن قوات الجيش اليمني أفشلت، هجوما واسعا لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب، وكبدتها خسائر فادحة.

وأوضحت المصادر، أن المعارك أسفرت عن مصرع قائد الهجوم للميليشيات في جبهة صرواح، المدعو العقيد خالد حسين الكحلاني، مع عدد من العناصر الحوثية، مشيرة إلى أن الجيش الوطني وبمساندة من القبائل أفشلوا محاولة التسلل الحوثية إلى مواقع في جبهة صرواح، وتمكنوا من دحرها والسيطرة على مواقع كانت تتمركز بها في ذات الجبهة.

ولفتت إلى أن ميليشيا الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري ولم تلتزم بالهدنة التي أعلنتها الحكومة وتحالف دعم الشرعية استجابة للنداءات الأممية من أجل توحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا.

في غضون ذلك، أشارت مصادر محلية إلى مصرع قياديين بارزين في صفوف الميليشيا الحوثية، في المواجهات التي شهدتها جبهة "الوهبية" بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، خلال اليومين الماضيين، أحدهما يدعى العقيد حمود المحاقري.

هذا وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، عن ارتكاب مليشيا الحوثي الإرهابية 104 خروقات للهدنة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الخروقات الحوثية لنحو 2676 خرقا.

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وقال التحالف في بيان له، إن الخروقات الحوثية شملت الأعمال العسكرية العدائية، واستخدام الأسلحة الخفيفة والثقيلة، والصواريخ الباليستية.

وأكد التحالف تطبيقه لأقصى درجات ضبط النفس بقواعد الاشتباك مع حق الرد المشروع لحالات الدفاع عن النفس في الجبهات.

وفي وقت سابق، قال التحالف إن الحوثيين أطلقوا، صباح الثلاثاء الماضي، صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء.

وأفاد المالكي، بأن الصاروخ الأول سقط بعد مسافة 121 كلم في محافظة عمران، والثاني بعد مسافة 148 كلم في محافظة صعدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد المالكي "استمرار الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، التي تهدد حياة المئات من المدنيين".

وكان التحالف العربي أعلن، في 24 أبريل الماضي، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبه في التاسع من الشهر ذاته، لمدة شهر، تلبيةً لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، دعم جهود مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد 19".