حالتا وفاة و123 حالة شفاء جديدة في المغرب خلال 18 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، أن عدد حالات الشفاء من كورونا في المغرب ارتفع إلى 2302 حالة، بعد تسجيل 123حالة شفاء جديدة.

كما سجلت، خلال 18 ساعة الماضية، حالتا وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 185، بنسبة فتك تعادل 3.3 في المائة.

وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 5661 حالة، حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، بعد تسجيل 113 حالة جديدة، بعدما أجرت الوزارة خلال الفترة المذكورة 2100 تحليل مخبري.

وأضافت الوزارة، على بوابتها الرسمية، الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب “www.covidmaroc.ma”، أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 52931 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات، والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة، والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية، التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية، ومسؤولية.