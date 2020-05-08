عاجل.. تسجيل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. الحصيلة: 5661

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 113 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 5661 حالة منذ وصول الفيروس إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وأضافت الوزارة في حصيلة جديدة نُشرت على الموقع الرسمي (covidmaroc.ma)، والتي تهم 15 ساعة الأخيرة، أنه تم استبعد 52931 حالة أجري لها التحليل المخبري وكانت نتيجتها سلبية أكدت خلوها من الفيروس.

وسجلت الوزارة شفاء 123 حالة من الفيروس بعدا أجري لها التحليل المخبري للتأكد من الشفاء، لترتفع حالة الشفاء إلى 2302حالة.

مقابل ذلك، تم تسجيل وفاة شخصين بالفيروس منذ الساعة السادسة من يوم أمس الخميس، إلى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 185 حالة.