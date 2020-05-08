الهيئة العربية للطوارئ: لبس الكمامة اليوم ضروري أكثر من قبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت الهيئة العربية للطوارئ، اليوم الجمعة، بيانًا وملصقا (بوستر) ضمن حملتها التوعوية، يحمل عنوان "الكمامة علامة"، حثّت فيه على أهمية لبس الكمامة خلال هذه الفترة مع العودة التدريجية للحياة في ظل الكورونا، وخروج أعداد كبيرة من الناس للشارع والأماكن العمومية، والذي يجعل لبس الكمامة ضروريًّا أكثر من قبل.

وأضافت أن "لبس الكمامة علامة على مسؤولية الشخص تجاه حياته وحياة الآخرين".

وأكدت الهيئة أيضا على "أهمية الاستمرار باتباع تعليمات الوقاية، مثل: الابتعاد الاجتماعي وغسل.

وختمت بالقول إن "اتباع المواطنين لهذه التعليمات هو شرط أساسي لخروج مجتمعنا من الأزمة نهائيا وبسلام".