شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العمانية": تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الجمعة تسجيل154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة إن من بين الإصابات الجديدة 42حالةلعمانيين، و112 حالة لغير عمانيين وبذلك يصبح إجمالي الحالات المسجلة في السلطنة 3112 حالة، والوفيات 15،بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية (اونا) وأكدت الوزارة أن1025حالة قد تماثلت للشفاء. وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام التام بإجراءات السلامة الصحية.

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