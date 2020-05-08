لبنان.. طفلة تشنق نفسها أثناء تقليد مشهد تلفزيوني

توفيت طفلة عمرها 8 سنوات من بلدة الروضة في البقاع الغربي في لبنان شنقًا أثناء لهوها مع رفاقها في مُحاولة لتقليد مشهد في أحد المُسلسلات.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن تعليق الطفل على حبل مشنقة أدى إلى كسر عنقها ووفاتها بصورةٍ فورية.

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