قوى الأمن: توقيف مطلوب خطير في الكرك- زحلة سرق 5 سيارات وباعها وفر إلى سوريا

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "بتواريخٍ سابقة، أقدم أحد الأشخاص على سرقة خمس سيّارات -بطريقة احتياليّة- منتحلًا صفة أمنيّة، من ثمّ باعها وجمع أموالها ولاذ بالفرار مع عائلته إلى ​سوريا​، وتبيّن أنّه يُدعى: "م. ع." (مواليد عام 1979، ​لبنان​ي)".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "بنتيجة المتابعة، توافرت معلومات لدى ​مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ حول عودته إلى لبنان، ودخوله الأراضي اللبنانية –خلسةً- بتاريخ 4 أيار 2020"، لافتةً إلى أنّ "بتاريخ 5 أيار 2020، وبعمليّة أمنيّة وخاطفة، تمكّن عناصر المكتب المذكور من توقيفه، من خلال مكمنٍ محكم، في ​الكرك​ - زحلة".

وذكرت المديرية أنّ "بالتحقيق معه، اعترف بسرقة خمس سيارات بطريقة احتياليّة وبيعها لقاء مبالغ ماليّة. وقد جرى استعادة أربع سيارات، والعمل جارٍ لاستعادة الخامسة"، مشيرةً إلى أنّه "تبيّن أنّه من أصحاب السوابق ومطلوب للقضاء بموجب عشر مذكّرات قضائيّة، بجرائم: سرقة سيّارات، تزوير و​مخدرات​، إحداها تقضي بسجنه مع الأشغال الشاقة لمدّة خمس عشرة سنة". وبيّنت أنّ "التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".