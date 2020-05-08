نجم: التواصل قائم مع الإتحاد الأوروبي لبلورة برنامج مكافحة الفساد

أشارت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ خلال استقبالها سفيرة ​إيطاليا​ في ​لبنان​ نيكوليتا بومباردييري، الى أن التواصل قائم مع ​الإتحاد الأوروبي​ لبلورة برنامج ​مكافحة الفساد​ والخطة الإستراتجية التي تعمل عليها بهذا الخصوص في ​وزارة العدل​.

وتناول البحث مواضيع عدة، منها ما يتعلق بالتعاون الثنائي بين لبنان وإيطاليا على الصعيد الحقوقي والقضائي، والمساعدات التي سبق أن قدمتها إيطاليا للبنان في إطار المشاريع المتعلقة بتحسين ظروف وإعادة تأهيل ​السجناء​، كما أبدت السفيرة الإيطالية استعداد بلادها لمتابعة التعاون بشكل مستدام مع وزارة العدل في مشاريع عدة.

وجرى التطرق الى الإجراءات التي أتخذت راهنا لتفادي انتشار جائحة ​الكورونا​ في السجون وللتخفيف من الإكتظاظ فيها.

