الصليب الأحمر اللبناني أطلق الحملة المالية السنوية تحت شعار "دعمكن بيرجعلكن"

أطلق ​الصليب الأحمر​ ال​لبنان​ي لمناسبة الثامن من أيار اليوم العالمي للصليب الأحمر و​الهلال الأحمر​ وككل عام، الحملة المالية السنوية وذلك من خلال كلمة توجّه فيها رئيس ​الصليب الأحمر اللبناني​ الدكتور ​أنطوان الزغبي​ بالشكر للذين ساندوا الجمعية ودعا إلى مواصلة الدعم والمساندة، واشار الى انه "باسم الصليب الأحمر اللبناني أشكر كل إنسان ومؤسسة في لبنان وفي الخارج وقفت إلى جانبنا وساعدتنا في هذه ​الأزمة​ الوبائية إن تقديركم للصليب الأحمر اللبناني زادنا قوّة وعطاء. نحن مستمرون في خدمتكم، بإسعافكم، بتأمين الدم، بمساعَدتكم طبّياً واجتماعيا، واقفون إلى جانبكم لتوعية مجتمعنا ونشر القيم الإنسانية، والمشاركة بكلّ الخطَط الإغاثة والإنقاذ لأمانكُم الصحّي وفي مواجهة الكوارث".​

اضاف قائلا "الصليب الأحمر اللبناني قدَّم أكثر من مليون خدمة إنسانيّة في ​السنة​ الماضية. فروعنا والمُتطَوِّعون وشبابنا على مساحة الوطن إلى جانبكم دائماً مهما حدث وأينما كنتم كونوا إلى جانبهم اليوم كما كنتم دائماً فالصليب الأحمر اللبناني بحاجة دائماً لدعمكم، دعمكن بيرجعلكن"​.

​والجدير ذكره أن هذه السنة ونظراً للظروف المستجدة لن يتم إقامة نقاط توقف على الطرقات العامة لتلقي التبرعات، وعوضاً عن ذلك سيتم تلقي التبرعات في فروع الصليب الأحمر اللبناني المنتشرة في كل لبنان أو من خلال موقع جمع التبرعات supportLRC.app. ​