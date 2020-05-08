النشرة: جولة لفريق وزارة الاقتصاد على السوبرمركات في الخيام للتأكد من الأسعار

أفاد مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، بأنّ "فريقًا من وزارة الاقتصاد والتجارة، وبمواكبة عناصر من أمن الدولة، قام بجولة على السوبرماركات والمؤسّسات التجاريّة في بلدة الخيام قضاء مرجعيون، للتأكّد من لوائح الأسعار ولاسيّما تلك العائدة للمواد الغذائيّة، مع تحديد ثمن السلع بشكل واضح".
ولفت إلى أنّه "تمّ توجيه إنذارات للمخالفين للعمل على تسوية أمورهم، كما كان تأكيد ضرورة التقيّد بالشروط الصحيّة طبقًا للتعبئة العامة، وارتداء الكمّامات والقفّازات داخل المحال".
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