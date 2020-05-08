الجيش: 4 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بين أمس واليوم

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 7 أيار 2020 الساعة 6:10 الأجواء اللبنانية من بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب وإقليم الخروب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:40 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة".
ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 20:00، خرقت طائرة عدوة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 22:00 من فوق البلدة المذكورة"، موضحةً أنّ "عند الساعة 20:15، خرقت طائرة عدوة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة وصولًا حتّى رياق، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بعلبك ورياق، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 8 أيار 2020 الساعة 00:35 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".
وذكرت أنّ "بتاريخ 8 أيار 2020 عند الساعة 6:15، خرقت طائرة عدوة مماثلة، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة رميش، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 6:45 من فوق بلدة الناقورة".
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