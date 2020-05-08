اصدر قائمقام ​قضاء جزين​ بالتكليف يحيى ​حميدي صقر​ تعميما الى ​البلديات​ واتحادات البلديات ومخاتير القرى التي ليس فيها بلديات كل ضمن نطاقه، "بوجوب الامتناع النهائي عن إصدار اي بيانات او نتائج عائدة لفحوصات الـ PCR الخاصة بوباء فيروس ​الكورونا​ لاي مواطن على صفحات التواصل الاجتماعي او مواقع البلديات او الاتحادات ​البلدية​ او ​المخاتير​ المذكورين، لكون هذا العمل سينعكس سلبا على مواطني البلدة بشكل عام وعلى الاهلين بشكل عام"، مؤكدا ان "الاصدار حصري بالقنوات الرسمية القانونية فقط".

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كانت هذه تفاصيل خبر تعميم لقائمقام جزين الى البلديات بعدم اصدار اي بيانات او نتائج لفحوصات الPCR لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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