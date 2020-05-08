النشرة: قوة إسرائيلية تفقدت الطريق العسكري ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "قوّة إسرائيليّة مدعومة بسيارتَين عسكريّتَين تفقّدت الطريق العسكري المحاذية للسياج الحدودي ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورًا ب​الغجر​، وكان عناصر الدورية يتوقّفون أحيانًا عند البوابات الإلكترونيّة المثبتة على هذا السياج، لتفقّد أجهزة المراقبة المثبتة عليه".

وأوضح أنّ "في الجانب اللبناني، قابلتها دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني وقوات "​اليونيفيل​" في نقاط قريبة من هذا الخط، لمراقبة الوضع تحسّبًا لأي طارئ. وقد تزامن ذلك مع تحليق لطائرة استطلاع إسرائيليّة دون طيار نوع "ام كا" فوق المزارع ومرتفعات ​الجولان​ المحتلّة".