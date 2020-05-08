وزير الصحة الإيراني: مستعدون لمواجهة "كورونا" في أصعب الظروف

أكّد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي ال​إيران​ي ​سعيد نمكي​، "استعداد الطواقم الطبيّة والتمريضيّة في إيران لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في أصعب الظروف".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "في هذه الظروف الطارئة، لا ينبغي لشعبنا العزيز أن يشعر بأدنى هاجس إزاء تقديم الخدمات في مجال الصحّة والعلاج والأدوية".

وكان قد كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، أمس أنّ "إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في إيران بلغ 82744"، معلنًا "وفاة 68 مصابًا بالفيروس وتسجيل 1485 إصابة جديدة، وما يرفع العدد الإجمالي للمصابين على صعيد البلاد إلى 103135 حالة".