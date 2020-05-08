أكّد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، "استعداد الطواقم الطبيّة والتمريضيّة في إيران لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في أصعب الظروف".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "في هذه الظروف الطارئة، لا ينبغي لشعبنا العزيز أن يشعر بأدنى هاجس إزاء تقديم الخدمات في مجال الصحّة والعلاج والأدوية".
وكان قد كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، أمس أنّ "إجمالي عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في إيران بلغ 82744"، معلنًا "وفاة 68 مصابًا بالفيروس وتسجيل 1485 إصابة جديدة، وما يرفع العدد الإجمالي للمصابين على صعيد البلاد إلى 103135 حالة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة الإيراني: مستعدون لمواجهة "كورونا" في أصعب الظروف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.