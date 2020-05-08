تسجيل 336 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في إندونيسيا

كشف المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، أنّه "تمّ تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في ​إندونيسيا​ إلى 13112 شخصًا"، مبيّنًا أنّ "هناك 13 حالة وفاة جديدة، ممّا يرفع حصيلة الوفيات إلى 943، فيما تعافى 2494 شخصًا".

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