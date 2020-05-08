مسؤول صحي أمريكي سابق يكشف "10 حقائق واضحة" عن فيروس كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © حقائق عن فيروس كورونا حقائق عن فيروس كورونا

وكالات

كشف توم فريدين، الرئيس السابق لمراكز السيطرة ومنع الأوبئة في الولايات المتحدة الأمريكية أو ما يُعرف بـ"CDC" عما وصفه بـ"10 حقائق واضحة" حول فيروس كورونا المستجد. وجاء ذلك في جلسة استماع أمام لجنة الاعتمادات التابعة للكونغرس الأمريكية حول موضوع التعامل مع انتشار الوباء في البلاد، وفيما يلي الحقائق الـ10 التي أدلى بها، "، وفقا لما ذكره "CNN" بالعربية

1- هذه مجرد البداية، وأن ما نشهده حاليا ما هو إلا بدايات الجائحة.

2- الوضع سيء للغاية في نيويورك (25 ألف حالة وفاة تقريبا).

3- المعلومات سلاح قوي جدا لمواجهة الجائحة، ويمكن بها منع الانتشار.

4- علينا محاصرة الفيروس حيث يستمر الانتشار بنحو 30 ألف حالة يوميا ببعض الولايات.

5- علينا الموازنة بين إعادة فتح الاقتصاد ومواجهة الجائحة.

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6- يجب حماية "ابطال" الخطوط الأمامية (الكوادر الطبية).

7- علينا حماية أكثر الأشخاص عرضة للعدوى.

8- على الحكومات والشركات الخاصة العمل معا.

9- علينا ألا نهمل المسائل الصحية الأخرى بعيدا عن كوفي-19.

10- التأهب أمر في بالغ الأهمية، لمواجهة لانتشار أوبئة مستقبلا بشعار "ابدا مجددا".

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