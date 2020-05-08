ترامب يمدد العقوبات الاقتصادية على سوريا

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تمديد العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المطبقة على سوريا لعام آخر.
وفي بيان نشر اليوم على قاعدة البيانات الإلكترونية في السجل الفيدرالي الأمريكي، أعلن أن الرئيس دونالد ترامب قرر تمديد العقوبات على سوريا لمدة عام آخر.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات تأتي ضمن التدابير التقييدية المختلفة التي وضعتها واشنطن ضد دمشق على التوالي من عام 2012 إلى عام 2014.
وتشمل هذه القيود حظر الأصول المالية لبعض الأشخاص والكيانات القانونية الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر تصدير فئات معينة من السلع والخدمات إلى سوريا.
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