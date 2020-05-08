وزير: اليابان قد ترفع حالة الطوارئ في بعض المناطق

طوكيو (رويترز) - قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا يوم الخميس إن حالة الطوارئ المفروضة لمواجهة فيروس كورونا يمكن رفعها مبكرا في بعض مناطق البلاد التي شهدت انخفاضات في الإصابات الجديدة.
وذكر نيشيمورا في مؤتمر صحفي أن من الممكن رفع حالة الطوارئ في بعض المناطق في 14 مايو أيار تقريبا.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع مدد رئيس الوزراء شينزو آبي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 31 مايو أيار.
(إعداد سها جادو للنشرة العربية)
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