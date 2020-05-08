شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول تأثير تحالف "ميرسك" و "MSC" على إيرادات قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تحالف"ميرسك " و " MSC" بتحويل مسار بعض السفن وتأثيره على حجم إيرادات قناة السويس.

وأوضح فؤاد، أن تحالف 2M المكون من خط ميرسك للحاويات وخط MSC ، وهما أكبر خطين ملاحيين في العالم ، بتحويل مسار السفن التابعة لهم ، إلى طريق رأس الرجاء الصالح كخط بديل لقناة السويس للمرور بين آسيا وأوروبا.

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ولفت فؤاد، إلى أنه يأتي ذلك بعد إعلان خط CMA CGM الفرنسي مطلع أبريل الماضي عن تحويل خط سير سفينة واحدة الطريق رأس الرجاء الصالح ، بهدف خفض تكاليف التشغيل، الان الإبحار لمسافات أطول أصبح أرخص بعد انخفاض أسعار الوقود ، بعد احتساب رسوم عبور قناة السويس وتمثل الخطوط الثلاثة سالفة الذكر أكثر من % 26 . 5 من إجمالي حجم التجارة.

وأضاف فؤاد، أن قرار تغيير خط السير سيكون له بالغ الأثر على حجم إيرادات قناة السويس والذي سيؤثر بالتبعية على حجم الدخل القومي ، وميزانية الدولة ، فقد بلغت إيرادات رسوم المرور بقناة السويس عن العام المالى ۲۰۱۹ / ۲۰۱۸ قيمة 5 . 9 مليار دولار ، وبالتالي وبسبب هذا القرار الذي اتخذه التحالف من المتوقع أن تفقد قناة السويس أكثر من 26.5% من حجم إيراداتها أي حوالي 1.5635 مليار دولار تقريبا.

وأكد فؤاد، أنه نظراً لما تمثله قناة السويس من مصدر هام من مصادر الدخل القومي وأكبر مصدر دخل بالعملة الصعبة للدولة ، الأمر الذي يتطلب ضرورة البحث في كيفية جذب هذه الخطوط مرة أخرى وتقديم حوافز تضمن استمرارية عبورها من قناة السويس خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.