شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب باستحداث تخصص فنى جزارة بالثانوية الفنية لمواجهة غش اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب رضا البلتاجى، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجهاً إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، حول إنشاء مدرسة ثانوية فنية لتخريج فنى جزارة تتبع الطب البيطرى.

وقال البلتاجي فى طلب الإحاطة المقدم منه، إنه أصبح من الضرورى الاهتمام بتعلم أعمال الجزارة، لاسيما بعد انتشار ظاهرة استخدام وعرض اللحوم الفاسدة متنهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى بعض المحال بجميع محافظات الجمهورية، بسبب غش التجارة او عدم دراية البائعين.

وشدد البلتاجي علي ضرورة إنشاء مدرسة ثانوية فنيةتتبع الطب البيطرى بوزارة الصحة مثل التمريض والاشعة والتحاليل لتخريج فنى جزارة ، من اجل اعداد وتخريج دفعات متخصصة ومؤهلة ومدربة، ودراسة الانتاج الحيوانى بموضوعاته من تغذية إلي طب بيطرى إلي الرعاية فى الحظائر والاساليب الصحيحة لمراحل ذبح وسلخ الحيوانات، بجانب مهارات فن البيع.

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ومن هذا المنطلق، طالب البلتاجي بإنشاء مدرسة ثانوية فنية لتخريج فنى جزارة تتبع الطب البيطرى، وتيسير التراخيص والإجراءات اللازمة لربط التعليم الثانوى الفنى بسوق العمل من أجل تطوير علوم الجزارة فى مصر.