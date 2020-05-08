بتنسيق مع المغرب وأمريكا.. إسبانيا توقف مغربي بشبهة الانتماء لـ”داعش” والاستعداد لتنفيذ هجوم

في ظل حالة الطوارئ التي دخلت فيها إسبانيا منذ أزيد من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، أعلنت البلاد اليوم الجمعة، عن توقيف مغربي بشبهة الانتماء لـ”داعش”، بتنسيق مع المغرب.

ونقلت وكالة الأنباء رويترز، أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على مغربي في برشلونة، يُشتبه في صلته بـ”داعش” ويعتقد أنه كان يخطط لهجوم.

وقالت الشرطة إنها احتجزت المشتبه به الذي وصفته بأنه أصبح شديد التطرف، وذلك بعد تحقيق مشترك مع قوات الأمن في المغرب والولايات المتحدة.

وأضافت في بيان اليوم الجمعة إن “المشتبه به كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي تفاصيله غير معلومة”.

يشار إلى أن السلطات الإسبانية تنسق منذ سنوات مع نظيرتها المغربية، لتفكيك الخلايا الإرهابية وتبادل المعلومات حول المتطرفين، وتم تنفيذ عمليات مشتركة بين الشرطة الإسبانبة والمغربية لتفكيك خلايا موزعة على البلدين.