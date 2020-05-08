العثماني: المدارس الخاصة شأنها شأن جميع المقاولات التي يوجه الدعم لمأجوريها

رداً على أخبار حول دعم المدارس العاصة، قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس الخميس، إن صندوق تدبير الجائحة لا يدعم أي مقاولة أو مؤسسة، مشيراً إلى أنه “دعم للمأجورين فيها الذين يتوقفون عن العمل”.

وأكد العثماني، في لقاء مباشر على القناة الأولى، أن المؤسسات التعليمية الخاصة شأنها ّشأن جميع المقاولات والمؤسسات، إذ تخضع لمسطرة التأكد من وضعيتها، مضيفاً أن “ما تم ترويجه في الأونة الأخيرة مجرد إشاعات”.

وأشار العثماني إلى أن 716 ألف أجير منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي استفاد من الدعم الذي تخصصه الحكومة للمواطنين من صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا، لافتاً الانتباه إلى أن العدد تضاعف في شهر أبريل إلى 900 ألف.

فيما قررت الحكومة دعم 4 ملايين و700 ألف مواطن مغربي يشتغل في القطاع غير المهيكل من صندوقع تدبير الجائحة، توصل 3 ملايين و700 ألف منهم بمستحقاتهم، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للذين يُتوقع استفادتهم من الدعم هو 5 ملايين مواطن.

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية أعلنت، في مارس الماضي، تخصيص 2000 درهم شهرياً للأجراء المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، وما بين 800 و1200 درهم شهرياً للمواطنين الذي يشتغلون في القطاع غير المهيكل، وذلك في إطار مواجهة تداعيات إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.