طقس الجمعة.. أجواء حارة نسبيا مع سحب منخفضة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تظل الأجواء نسبيا حارة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب بالواجهة المتوسطية، والسهول والسواحل الشمالية والوسطى، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق الاطلس والمنطقة الشرقية مع قطرات مطرية وزخات ضعيفة، وقد تصل السفوح الجنوبية الشرقية وشرق الواجهة المتوسطية، مع احتمال نزول قطرت مطرية متفرقة بمنطقة طنجة والريف. وسيبقى الطقس مستقرا على العموم مع سماء صافية إلى قليلة بباقي أرجاء المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي ضعيفة الى معتدلة شمالية إلى غربية في باقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و13 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 19 و24 درجة جنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 18 و23 درجة في باقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 19 و24 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل، وما بين 24 و29 درجة شمال المنطقة الشرقية والسايس والسهول الاطلسية والمناطق الوسطى، وما بين 29 و34 درجة جنوب المنطقة الشرقية و السهول غرب الاطلس وسوس والأقاليم الجنوبية والسفوح الجنوبية الشرقي، وما بين 34 و39 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وعلى طول السواحل.