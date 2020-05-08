طنجة.. شركة النسيج تغلق إحدى وحداتها بسبب إصابة عاملة بفيروس كورونا – صور

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أعلنت شركة النسيج “لير”، اليوم الخميس، في طنجة، أنها أغلقت الوحدة الانتاجية “TRIM1″ للخياطة، الموجودة في المنطقة الصناعية اجزناية، وتوقيف جميع العاملين فيها، بعد إصابة أحد مستخدميها بوباء كورونا المستجد، فيما سيستمر العمل في الوحدات الأخرى التابعة للمجموعة بشكل عاد.
وكشفت الشركة، في بلاغ لها، أنها اتخذت هذه الإجراءات كتدبير احترازي لضمان سلامة العاملين، إلى حين التوصل بقرار السلطات المحلية.
وأضافت الشركة أنها أوقفت العاملة المصابة بتاريخ 29 أبريل الماضي، وذلك بتشاور مع طبيب الشغل، مباشرة بعد تصريحها بأنها تشعر بزكام خفيف، قبل أن تتأكد إصابتها بـ”كوفيد19”.
وأكدت الشركة، في البلاغ ذاته، أن إخضاع العاملة للعلاج بفندق، وليس مستشفى، يدل على أن حالتها الصحية إلى حدود الساعة، التي كتب فيها الإعلان، جيدة ولا تدعو إلى القليق.
وقالت الشركة إنها ستستمر في التنسيق مع السلطات المحلية من أجل دراسة إمكانية اتخاذ إجراءات أخرى، وإخبار الرأي العام بجميع المستجدات المتعلقة بحالة العاملة المصابة بالجائحة.
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