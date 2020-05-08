الصحة الإسرائيلية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 245

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، اليوم، الجمعة، إلى 245، أي بارتفع 6 وفيات عن معطيات أمس، بينما وصل عدد المصابين إلى 16409.

أما عدد المتعافين فوصل إلى 11007.

ووصفت حالات 77 من المصابين بالخطيرة، منهم 64 موصولون لأجهزة تنفّس صناعي، و57 حالة متوسّطة.

وبلغ عدد فحوصات كشف الفيروس، أمس، 8876 بحسب وزارة الصحّة.

وأمس، الخميس، فتحت المراكز والمجمعات التجارية والأسواق أبوابها قبالة الجمهور والمتسوقين، وذلك بموجب التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لرفع التقييدات التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

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ويأتي فتح الأسواق والمراكز التجارية في البلاد، فيما تعالت الأصوات بالمجتمع العربي الداعية إلى فتح المساجد والمغلقة للشهر الثاني على التوالي كإجراء وقائي لمنع تفشي كورونا.

ونظمت، أول من أمس، الأربعاء، وقفة احتجاجية قبالة مسجد أبو بكر الصديق في باقة الغربية، تطالب برفع التقييدات على صلوات الجماعة وفتح المساجد في البلاد، حيث شارك بالوقفة الاحتجاجية العشرات الذين نددوا بالإبقاء على غلق المساجد في الوقت التي رفعت التقييدات وفتحت المدارس والأسواق والمتاجر التي تشهد في غالب الأحيان حالة من التجمهر.

ودخل قرار فتح المجمعات التجارية والأسواق المفتوحة ونوادي اللياقة البدنية، اليوم الخميس، حيز التنفيذ، حيث عادت المحلات التجارية للعمل بموجب تعليمات وزارة الصحة التي تشدد على النظافة والتعقيم واعتماد سبل الوقاية لمنع تفشي الفيروس.

وتفرض تعليمات الوزارة تقييدات بكل ما يتعلق بعدد الزبائن الذي يسمح لهم بالدخول للمراكز والأسواق، وتحد أيضا من التجمهر داخل المحلات التجارية، وتطالب صاحب المحل ترتيب دخول وخروج الزبائن، مع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر، كما سيتم نشر أعداد كبيرة من المنظمين على مداخل الأسواق والمجمعات التجارية.

وستشرف طواقم من السلطات المحلية على متابعة إجراءات الوقاية خلال عمل المجمعات التجارية والأسواق، على أن يطبق الشخص المشرف على تشغيل المركز التجاري أو السوق الإجراءات الهادفة للحفاظ على صحة الجمهور ومنع انتشار الفيروس، وتعبئة نماذج بهذا الخصوص متواجدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد.