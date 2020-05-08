انخفاض كبير في أعداد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رغم الإعلان عن دخول 40 ألف عامل فلسطيني إلى داخل الخطّ الأخضر، الأسبوع الماضي، إلا أن العدد الحقيقي لم يصل إلى عشرة آلاف عامل، بحسب ما ذكرت هيئة البثّ الرسميّة ("كان") اليوم، الجمعة.

ولم تعرف أسباب الانخفاض الكبير في الأعداد، إلا أن شروط العمل في ظروف كورونا، منها ضرورة المبيت داخل الخطّ الأخضر إلى ما بعد رمضان، قد يكون لها تأثير على انخفاض النسبة.

وانتقل فيروس كورونا إلى الضفة الغربية عبر العمّال الفلسطينيين العامل داخل الخطّ الأخضر، الذين خضعوا وعائلاتهم لحجر منزليّ.

والجمعة الماضي، قال الناطق باسم وزارة العمل الفلسطينيّة، رامي مهداوي، إن 40 ألف عامل فلسطيني، يتوجهون إلى عملهم داخل أراضي الـ48 ضمن شروط محددة.

وأشار مهداوي إلى أنه سيسمح للعمال بالدخول إلى إسرائيل كل في يومه حسب القوائم المنشورة ما بين الساعة الثالثة والنصف صباحا، حتى الثانية عشرة ظهرا، حيث سيسمح بدخول 500 عامل كل ساعة.

وأكد أن هؤلاء العمال تم طلبهم من قبل المشغلين الإسرائيليين، وأغلبهم ممن يعملون في قطاع البناء.

وتابع مهداوي: "يجب على العمال الالتزام بالمبيت في أماكن عملهم حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وهناك تعهدات من المشغلين الإسرائيليين بتوفير أماكن مبيت لائقة لهم، وفي حال لم يكن هناك التزام سيعود العمال، إضافة إلى أن المشغل الإسرائيلي سيوفر وسيلة نقل آمنة لهم بعد المعبر حتى لا يحصل تزاحم".

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ولفت إلى أن الوزارة طالبت بتوفير تأمينات صحية وعلاج للعمال في إسرائيل، وأن يتم إرسال أي عامل تظهر عليه أعراض المرض، إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى على المنشأة التي يعمل بها.

وشدد مهداوي على ضرورة التزام العمال بارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، من أجل حماية أنفسهم، كما سيتم ترتيب عودة العمال قبل عيد الفطر في مواعيد محددة بشكل منظم وجماعي وبحافلات مخصصة ومعقمة.

يشار إلى أن 98 ألف عامل، يعملون في أراضي الـ48 في قطاعات مختلفة، تتركز غالبيتها في قطاع البناء.

تغطيّة خاصّة لموقع "عرب ٤٨" للعمال الفلسطينيّين داخل الخطّ الأخضر وقضاياهم:

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