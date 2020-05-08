إنتر ميلان ينضم لصراع التعاقد مع ألابا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي سينافس ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، على خدمات لاعب مميز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وبحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن إنتر ميلان يرغب في الحصول على خدمات دافيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.
وأشارت إلى ألابا ينتهي عقده مع البافاري في صيف 2021، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن.
وأوضحت أن أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، كان يريد ضم ألابا، منذ أن كان الأول يعمل كمدير فني لتشيلسي.
ويعجب كونتي بقدرة ألابا على شغل أكثر من مركز، لا سيما إمكانية اللعب كواحد من الثلاثي الخلفي والتحول إلى ظهير أيسر.
يذكر أن تقارير ألمانية سبق أن أكدت توقف مفاوضات التجديد بين إدارة بايرن وألابا منذ أسبوعين.
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