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برشلونة يعود لاستئناف التدريبات

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن لاعبي الإسباني سيعودون اليوم، الجمعة، لاستئناف التدريبات بعد طول غياب بسبب الحظر لتفشي .

وجاء في بيان رسمي للفريق الكاتالوني "سيعود الفريق الأول للتدريب يوم الجمعة بشكل فردي، بعد البروتوكولات التي وضعتها رابطة الليغا، وستعقد الجلسة التدريبية في تمام الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت وسط أوروبا، في المدينة خوان غامبر".

وأضاف البيان "سيتم استخدام ملعب تيتو فيلانوفا التدريبي، والملعب الثاني، والملعب الثالث، حيث سيتم تقسيم اللاعبين بحيث يكون لديهم مساحة كافية لإجراء التدريبات والحفاظ على المسافة الآمنة المنصوص عليها من قبل السلطات الصحية".

وأتم "سيصل اللاعبون إلى مرافق النادي مرتدين أطقم التدريب الخاصة بهم، من أجل الدخول مباشرة إلى ملعب التدريبات، وبمجرد انتهاء المران، سيعودون مباشرة إلى المنزل دون دخول غرفة تغيير الملابس".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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