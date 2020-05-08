قرض من الاحتلال للسلطة الفلسطينيّة بـ800 مليون شيكل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المقرّر أن يحوّل الاحتلال الإسرائيلي، بدءًا من يوم الأحد المقبل، قرضًا للسلطة الفلسطينيّة تصل قيمته إلى 800 مليون شيكل، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، أمس، الخميس.

وأوضحت الحكومة الإسرائيليّة للمحكمة العليا أنّ أزمة كورونا أدّت إلى تراجع حادّ في عائدات السلطة الفلسطينيّة، بما في ذلك عائدات المقاصّة التي يجبيها الاحتلال للسلطة.

ووفقًا لما أوضح وزير المالية الإسرائيليّ، موشيه كاحلون، فإنّ الاتفاق بين الاحتلال والسلطة سيُوقّع يوم الأحد المقبل، على أن يُمنح القرض على دفعات خلال الأشهر المقبلة.

وادّعى كاحلون أن القرض هي دفعة مسبّقة لضرائب المقاصّة التي سيجبيها الاحتلال خلال الأشهر المقبلة.

والشهر الماضي، كشف وزير المالية في الحكومة الفلسطينية في رام الله، شكري بشارة، عن مباحثات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية لضمان تحويل مبلغ شهري يعادل قيمة عائدات المقاصة (500 مليون شيكل) خلال الفترة المحددة لموازنة الطوارئ، على مدى الأشهر الستة المقبلة.

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وقال بشارة، في لقاء مع الصحافيين عبر الفيديو، إن انخفاضا حادا طرأ على إيرادات الحكومة الفلسطينية بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، متوقعا أن يصل التراجع في هذه الإيرادات إلى 60-70%.

وردا على سؤال حول ما إذا فشلت المحادثات مع إسرائيل بشأن تحويل المقاصة بمعدلها المعتاد، قال بشارة "هناك مؤشرات إيجابية، وفي حال لم يوافقوا (الإسرائيليون) نتوقع ألا تزيد إيرادات المقاصة بسبب تراجع الاستيراد والاستهلاك عن 250 مليون شيكل، وسنكون مضطرين لتدبر أمورنا بما يردنا من إيرادات".

وحول رواتب موظفي القطاع العام، أكد بشارة أن الحكومة "ستبذل كل جهدها للحفاظ على صرف رواتب موظفيها كاملة"، معتبرا أن "أثبتت أزمة المقاصة في 2019 أثبتت أن الرواتب تشكل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وسنعمل على صرف الرواتب كاملة وفقا لما يتوفر لنا من إمكانيات".

ويبلغ معدل الإيرادات المحلية حوالي 350 مليون شيكل شهريا، وصافي إيرادات المقاصة (بعد الاقتطاعات الإسرائيلية) حوالي 500 مليون شيكل. ويبلغ معدل الإنفاق الحكومي 1-1.2 مليار شيكل شهريا، منها حوالي 850 مليون شيكل فاتورة الرواتب.

وقال بشارة "ما نتوقعه حاليا من إيرادات: حوالي 100 مليون شيكل شهريا فقط جباية محلية، و500 مليون شيكل من المقاصة في حال تم التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص مع الجانب الإسرائيلي، وحوالي 200 مليون شيكل دعم خارجي للموازنة، إضافة إلى حوالي 200 مليون شيكل قرض شهري من البنوك على مدى الأشهر الستة المقبلة".