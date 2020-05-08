شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا: 336 إصابة جديدة و13 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية إنه تم تسجيل 336 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 13112 شخصا. وأضاف أن هناك 13 حالة وفاة جديدة مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 943 فيما تعافى 2494 شخصا. وذكر أنه تم فحص ما يربو على 103300 شخص.

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