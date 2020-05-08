شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة بكورونا لليوم السادس والان نبدء بالتفاصيل
وهذا هو اليوم السادس على التوالي الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بأكثر من عشرة آلاف لكنه أقل من الرقم القياسي الذي سُجل أمس الخميس وبلغ 11231 حالة جديدة.
كما سجلت روسيا 98 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1723.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل أكثر من عشرة آلاف إصابة بكورونا لليوم السادس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.