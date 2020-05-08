بسبب مخالفة التعليمات.. 30 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

وقال مدير مستشفى الملك عبد الله، محمد الغزو، اليوم الجمعة، إنه تم إدخال 29 مصابا بكورونا إلى المستشفى في مدينة إربد، فيما تعالج الإصابة الثلاثون في عمان، والتي تعود لسائق شاحنة خالف إجراءات الحجر المنزلي.وأوضح أن 6 حالات جديدة تعود لأشخاص من إربد، و23 إصابة من المفرق، مشيرا إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج من كورونا في مستشفى الملك عبد الله، بلغت حتى الآن 35 حالة، منها 6 حالات قديمة أدخلت إلى المستشفى قبل أسابيع، بالإضافة إلى 29 إصابة جديدة.

من جهته، قال محافظ المفرق ياسر العدوان، إنه تم ضبط سائقي شاحنتين بمنطقة سوق المدينة بالمفرق، يوم أمس الخميس، لمخالفتهما تعليمات الحجر المنزلي، موضحا أنه تم إرسال السائقين لأحد المستشفيات لفحصهما وحجرهما.



إلى ذلك، قالت زوجة سائق شاحنة المفرق، المصاب بالفيروس، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن زوجها لم يخالط أحدا سوى بناتها وأزواجهن، مبينة أنه أجرى فحصا على الحدود، وكانت نتيجته سلبية، وليس له ذنب في شيء.

هذا، وسجل الأردن 494 حالة إصابة بالفيروس، وتماثل 382 مصابا للشفاء وتوفي 9 أشخاص.