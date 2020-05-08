'موسيقى حسب حالتك المزاجية'.. تقنية جديدة من 'يوتيوب'

كشفت منصة عرض الفيديوهات الأشهر في العالم "يوتيوب" عن تقنية جديدة يمكنها أن تقدم لك موسيقى حسب "حالتك المزاجية".
وباتت تلك التقنية متاحة لجميع مستخدمي "يوتيوب ميوزيك" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
ويمكن من خلال تلك الميزة مساعدة المستخدم في العثور على موسيقى جديدة حسب الحالة المزاجية مثل السعادة والفرح، البرد والتركيز.
كما يمكن تصفية الموسيقى حسب نوع الموسيقى سواء أغاني فردية أو ألبومات أو موسيقى من دون صوت، وما إلى ذلك.
وستتضمن تلك الميزة على يوتيوب أيضا خدمة جديدة أطلقت عليها "كلمات الأغاني"، والتي يمكن من خلالها أن يتعرف "يوتيوب" على الأغنية التي تريد الاستماع إليها من بعض كلماتها فقط، ليعثر لك عليها.
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