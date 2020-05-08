أول تعليق اماراتي بعد منح الثقة للكاظمي: حريصون على تعميق التعاون مع العراق

وأعرب وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، عن أمنياته بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة، بما يعزز ذلك استقرار العراق، وازدهاره ويحفظ سيادته الوطنية ويحقق تطلعات الشعب العراقي.

وأكد آل نهيان، حرص دولة الإمارات وتطلعها لتعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة ودفعها للأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.



وليلة الأربعاء، أدى مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق، بعد تصويت البرلمان على منحه الثقة بالإجماع.