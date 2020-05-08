رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها أن يلبي ذلك تطلعات الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مؤكدة حرصها وتطلعها لتعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة بين البلدين.
وأعرب وزير الخارجية الإماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، عن أمنياته بالتوفيق والسداد للحكومة الجديدة، بما يعزز ذلك استقرار العراق، وازدهاره ويحفظ سيادته الوطنية ويحقق تطلعات الشعب العراقي.
وأكد آل نهيان، حرص دولة الإمارات وتطلعها لتعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة ودفعها للأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
وليلة الأربعاء، أدى مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق، بعد تصويت البرلمان على منحه الثقة بالإجماع.
وأكد آل نهيان، حرص دولة الإمارات وتطلعها لتعميق وتوسيع آفاق التعاون والعلاقات الأخوية المشتركة ودفعها للأمام في المجالات كافة، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.
وليلة الأربعاء، أدى مصطفى الكاظمي اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق، بعد تصويت البرلمان على منحه الثقة بالإجماع.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق اماراتي بعد منح الثقة للكاظمي: حريصون على تعميق التعاون مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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