إسبانيا تعتقل مشتبها بانتمائه لداعش خطط لهجمات في برشلونة

وقالت الشرطة إنها احتجزت المشتبه به، الذي وصفته بأنه "أصبح شديد التطرف"، وذلك بعد تحقيق مشترك مع قوات الأمن في المغرب والولايات المتحدة.

وأضافت، في بيان، أن "المشتبه به كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي تفاصيله غير معلومة".



وكان التنظيم بعث، عدة رسائل تهديدية لإسبانيا، خلال الأشهر الماضية، ودعوا التابعين للتنظيم أو ما يعرف بـ"الذئاب المنفردة" إلى شن هجمات إرهابية في هذا البلد.

وكانت إسبانيا شهدت عدة اعتداءات تباها التنظيم الإرهابي، بدأت من الهجمات التي هزت كاتالونيا بشمال شرقي إسبانيا، في أغطسس/آب 2017، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في عمليتي دهس، وانفجار داخل منزل.

وجاء هذ الهجوم في أعقاب عمليات دهس وقعت في نيس بفرنسا، وبرلين ولندن وتبناها أو نسبت إلى تنظيم "داعش".

