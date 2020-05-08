حذرت دراسة حديثة من إمكانية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من خلال ممارسة عملية الجنس، بعد سلسلة تجارب مخبرية أجريت في الصين.
وقام فريق بحثي صيني بتحليل عينات من السائل المنوي جمعت من نحو 38 رجلاً ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، أو تعافوا من الإصابة في وقت سابق، بحسب "ديلي ميل".
ونوه كبار خبراء الأمراض المعدية إلى أن النتائج "لم تكن مفاجئة" لأن الكثير من الفيروسات مثل "الإيبولا"، اكتشفت في عينات السائل المنوي لدى الأشخاص المصابين.
ولم تؤكد الدراسة الصينية بأن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق الجنس، لكنها أشارت فقط إلى أنه ممكن الحدوث.
لكن النتيجة دفعت فريق البحث إلى التحذير بالامتناع عن ممارسة الجنس أثناء الإصابة وأثناء مرحلة الشفاء.
وتم الإبلاغ حتى الآن عن 3.7 مليون حالة إصابة بـمرض "كوفيد 19" الناجم عن فيروس كورونا المستجد حول العالم، ولا تزال الأبحاث مستمرة لإيجاد لقاح أو علاج للوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر العلماء يحذرون: فيروس كورونا ينتقل من خلال العلاقة الحميمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.