أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استعداد التكتل الموحد لدعم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.
واعتبر المسؤول الأوروبي أن عملا مكثفا وتحديات صعبة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والصحية والأمنية الملحة للشعب العراقي ينتظر الحكومة الجديدة.
أما بشأن الحقائب الوزارية المتبقية والتي لم يتم التوافق بشأنها، فبدا بوريل متفائلا، حيث قال "نحن على ثقة بأن المناصب المتبقية سيتم شغلها في أقرب وقت ممكن".
وحرص بوريل على التذكير بالشراكة القوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالعراق، وقال "نحن ملتزمون بالعمل مع رئيس الوزراء الكاظمي من أجل عراق سلمي، مزدهر وديمقراطي يلبي التطلعات المشروعة لشعبه".
وكان العراق قد شهد احتجاجات شعبية عنيفة على مدى الأشهر الماضية أدت إلى سقوط حكومة عادل عبد المهدي.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لحكومة الكاظمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.