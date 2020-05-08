نائب تركماني: مكون كبير قاتلنا معه الارهاب رفض منحنا حقيبة وزارية

تحدث النائب عن المكون التركماني احمد حيدر البياتي، الجمعة، عن ماوصفه "خفايا" إبعاد المكون التركماني عن التمثيل في كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، مشيرا الى أن "مكونا كبيرا شاركنا معه في القتال ضد الارهاب" رفض منح التركمان حقيبة وزارية.



وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ابدى مرونة كبيرة، والتقى معنا كممثلين للمكون التركماني اكثر من ثلاث مرات، وحاول جاهدا ان يكون لنا تمثيلا داخل الكابينة الحكومية"، مبينا ان "مكونا كبيرا كنا نعول عليه كثيرا في المطالبة بحقوقنا، وشاركنا معه في القتال ضد داعش، وقدمنا معه التضحيات رفض استحداث وزارة دولة اقترحها الكاظمي لشؤون مجلس النواب بذريعة عدم امكانية اضافة حقيبة جديدة لانها ستكلف ميزانية الدولة، رغم وجود ممثل للحكومة ولديه مكتب وهو مستشار بدرجة وزير ولن يتم تكليف الدولة اي اموال".



واضاف البياتي، ان "العذر بتهميشنا هو ان المسطرة لم تسع المكون التركماني، وقلب مجلس الوزراء لم يسع التركمان، ورغم اصرارنا فان الجواب كان بان الكتل لاترغب بالتنازل عن استحقاقها، وكأن التركمان ضيوف في هذا البلد وليسوا مكون اساسي ولديهم حرص على وحدة البلد، ونحن من قدمنا الاف الشهداء قبل وبعد عام 2003"، لافتا الى انه "حتى مسطرة بول بريمر كان فيها تمثيل للتركمان بوزارة العلوم والتكنلوجيا لكن مسطرة هذا اليوم كانت معدلة وفيها اقصاء للتركمان كي يتم ارضاء رغباتهم في اكبر عملية اذابة منظمة تم ممارستها لمكون اساسي في البلد".



واكد البياتي، ان "الكاظمي كان متعاونا معنا وعين لنا وزارة وقدم مرشحة تركمانية لوزارة العمل وهي مرشحة تكنوقراط تعمل في وزارة التخطيط، وطلب منا التحرك على الكتل لاقناعهم على اعتبار ان القرار بيد الكتل لاننا في نظان برلماني والتصويت على منح الثقة يكون داخل قبة البرلمان"، مشددا على انه "قبل يوم واحد من جلسة التصويت وفي الساعة الحادية عشر ليلا تم تنحية المرشحة واستبدالها بمرشح من كتلة اخرى وقيل ان التركمان ليس لهم حصة داخل هذه الكابينة الحكومية".

