مناشدات لدعم شريحة مهمشة.. علاج مرضى 'اللوكيميا' مفقود في العراق

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك العديد من المناشدات التي وصلت الينا من مرضى سرطان الدم اللوكيميا يشيرون فيها الى حجم معاناتهم وخطورة ما يؤول اليه وضعهم الصحي، بعد ان فقد العلاج الخاص بمرضهم من المستشفيات والمراكز التخصصية لامراض الدم وبحال توفر فانه يكون بسعر باهض جداً قد يصل الى ١٣٠٠ دولار شهريا"، مبينا ان "هذه الفئة مهمشة جدا والتي يتراوح عدد افرادها مابين 800 - 1000 مريض والتي لايوجد اهتمام لوضعهم الخطير تدعو للوقوف معها بتوفير علاجات هذا المرض وضمن حصص شهرية كما هو معمول به للامراض المزمنة".واضاف العقابي، ان "هناك العديد من المخاطبات التي ارسلناها الى بعض الجهات ذات الاختصاص، وبانتظار التجاوب الانساني من قبلها عموما، ومن وزير الصحة خصوصا، والتعاون وتركيز الجهود بغية حل هذه المشكلة وتخصيص المبالغ المالية المطلوبة للتعاقد مع شركة مختصة بغية توفير هذه العلاجات باسرع وقت ممكن"، مشددا على "اهمية دور الاعلام في التركيز على هذه الحالات الانسانية ودعم المواطن البسيط والمحتاج من خلال تسليط الضوء على معاناتهم".وسبق أن وجهت جمعية مرضى اللوكيميا في العراق، نداءات استغاثة بشكل متكرر إلى الجهات المعنية للتدخل في توفير العلاجات الأساسية لأكثر من 2000 مريض.

وبحسب تقارير صحفية، يعاني المرضى في العراق، الإهمال من قبل وزارة الصحة والجهات المعنية، بسبب عدم توفر الأدوية الكافية لعلاجهم والتخفيف من معاناتهم، بسبب الفساد والصفقات المشبوهة في عمليات إستيراد الأدوية.