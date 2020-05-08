بنجلاديش تنقذ 280 من الروهينجا وترسلهم لخليج البنغال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤول، اليوم الجمعة، إن 280 شخصا من مسلمي الروهينجا تم إرسالهم إلى جزيرة في خليج البنغال، بعد أن تقطعت بهم السبل في قارب صغير، قبالة سواحل جنوب بنجلاديش.



وذكر رضا الكريم، المسؤول بالحكومة المحلية، إن سفينة تابعة لبحرية بنجلاديش سحبت القارب الذي كان يقل 280 من مسلمي الروهينجا، بينهم الكثير من النساء والأطفال، إلى جزيرة "باشان شار"، وهو موقع اختارته السلطات في بادئ الأمر لإعادة توطين 100 ألف لاجئي هناك بعد نقلهم من المخيمات المكتظة في منطقة "كوكس بازار" جنوب البلاد.

وتابع رضا الكريم: "سيتم إخضاعهم لحجر صحي لمدة أسبوعين لتفادي مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد"، مضيفا أنه يعتقد أن المجموعة من بين نحو 500 شخص تقطعت بهم السبل على متن سفينة منذ نحو شهرين بعد أن رفضت ماليزيا وبنجلاديش دخولهم.

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وأضاف أنه تم تقديم طعام وماء إلى اللاجئين الذين كانوا يعانون من الضعف والجفاف بعد وقت قصير من إنقاذهم أمس الخميس، مشيرا إلى أنهم سينضمون إلى مجموعة صغيرة أخرى وصلت إلى الجزيرة يوم الأحد الماضي.

ويعيش أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا، الذين فروا من الاضطهاد في ميانمار المجاورة التي تقطنها أغلبية بوذية، في مخيمات فقيرة في منطقة "كوكس بازار" جنوب بنجلاديش.

وعبر نحو 750 ألف منهم الحدود، بعد حملة قمع عسكرية في عام 2017 بولاية راخين في ميانمار.