جوتيريس يدعو لكبح "تسونامي كراهية" أطلقه زلزال كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الجمعة، إلى بذل جهد عالمي لكبح "تسونامي الكراهية وكره الأجانب" الذي أطلقته جائحة فيروس كورونا.

وقال جوتيريس، في رسالة بثها عبر تقنية الفيديو: "تصاعدت عبر الإنترنت وفي الشوارع المشاعر المعادية للأجانب وانتشرت نظريات المؤامرة المعادية للسامية وحدثت هجمات ضد المسلمين مرتبطة بكوفيد 19".

وأضاف: "ومع كون كبار السن من بين الفئات الأكثر تعرضا للإصابة، فقد انتشرت تصرفات مهينة تشير إلى أنهم هم أيضا أكثر الأشخاص الذين يمكن التضحية بهم".

وتابع أن المهاجرين واللاجئين "تعرضوا للتشويه بصفتهم مصدرا للفيروس"، وحرموا من الحصول على العلاج، كما تم استهداف الصحفيين والعاملين الصحيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

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ودعا الأمين العام للأمم المتحدة القادة السياسيين إلى إظهار التضامن مع جميع أفراد المجتمع والمجتمع المدني لزيادة التواصل مع الأشخاص الضعفاء.

وكان جوتيريس أعرب، الأسبوع الماضي، عن أسفه لانقسام المجتمع الدولي في الحرب على فيروس كورونا، في إشارة للصراع الدائر بين أمريكا والصين.

يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمضى أكثر من شهر، وهو يحاول التفاوض على قرار يؤكد الحاجة الماسة للتعاون بين الجميع في مكافحة الفيروس، ويدعو لهدنة إنسانية في الصراعات الدائرة.