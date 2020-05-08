إصابة صياد فلسطيني برصاص الاحتلال قبالة غزة

إيمان أحمد - غزةالجمعة 2020/5/8 12:03 م بتوقيت أبوظبي
أصيب صياد فلسطيني، الجمعة، برصاص البحرية الإسرائيلية قبالة قطاع غزة.
وقال زكريا بكر، رئيس لجان الصيادين الفلسطينيين، لـ"الخليج 365"، إن "زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين غرب السودانية شمال قطاع غزة، وحاصرت قاربا وأصابت الصياد ماجد فضل بكر (60 عاما) بعيار مطاطي بالرأس".
وذكر أن الصيادين تمكنوا من نقل الصياد إلى مستشفى محلي بغزة لتلقي العلاج، فيما استمرت مطاردة الاحتلال لقوارب صيد أخرى خلال عملها ضمن نطاق الصيد المسموح به.
وأشار إلى أن الصياد بكر هو الصياد الخامس الذي يصاب برصاص الاحتلال منذ بدء أزمة كورونا الأخيرة.
وأكد أن قوات الاحتلال صعّدت، في الآونة الأخيرة تحديدا منذ بداية أزمة كورونا شهر مارس/آذار الماضي، من عمليات إطلاق النار وتدمير قوارب الصيادين، بدلا من اعتقالهم كما كان يجري في الفترات الماضية.
وذكر أنهم يوثقون 15 انتهاكا إسرائيليا على الأقل ضد الصيادين كل شهر تشمل الملاحقة وإطلاق النار.
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