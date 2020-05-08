إسبانيا تعتقل مشتبها بانتمائه لداعش خطط لهجمات في برشلونة

اعتقلت قوات الشرطة الإسبانية، الجمعة، شخص مغربي في برشلونة يُشتبه في صلته بتنظيم داعش الإرهابي ويعتقد أنه كان يخطط لهجوم.

وقالت الشرطة إنها احتجزت المشتبه به، الذي وصفته بأنه "أصبح شديد التطرف"، وذلك بعد تحقيق مشترك مع قوات الأمن في المغرب والولايات المتحدة.

وأضافت، في بيان، أن "المشتبه به كان يعتزم تنفيذ عمل إرهابي تفاصيله غير معلومة".





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وكان فلول التنظيم الإرهابي بعثوا، عدة رسائل تهديدية لإسبانيا، خلال الأشهر الماضية، ودعوا التابعين لهم أو ما يعرف بالذئاب المنفردة إلى شن هجمات إرهابية في هذا البلد.

ورفعت وزارة الداخلية مستوى التأهب لمكافحة الإرهاب إلى المستوى الرابع، عدة مرات خلال الأشهر الماضي، بسبب التهديدات الإرهابية.

وكانت إسبانيا شهدت عدة اعتداءات تباها التنظيم الإرهابي، بدأت من الهجمات التي هزت كاتالونيا بشمال شرقي إسبانيا، في أغطسس/آب 2017، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات في عمليتي دهس، وانفجار داخل منزل.

وجاء هذ الهجوم في أعقاب عمليات دهس وقعت في نيس بفرنسا، وبرلين ولندن وتبناها أو نسبت إلى تنظيم "داعش".