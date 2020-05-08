واشنطن توافق على بيع معدات عسكرية لمصر بـ2.3 مليار دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، على بيع معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.3 مليار دولار.



وتشمل الصفقة التي طلبتها مصر معدات لتطوير 43 مروحية هجومية من طراز أباتشي أمريكية الصنع، بالإضافة إلى معدات أخرى لتطوير قدرات القوات الجوية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن "هذه الصفقة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تحسين أمن بلد صديق ما زال شريكا استراتيجيا مهما في الشرق الأوسط".

وأضافت أن مصر تعتزم استخدام طائرات الأباتشي لتحديث قواتها المسلحة لمكافحة الإرهاب، الذي يهدد أمن البلاد ويقوض الاستقرار الإقليمي.

وسلمت وكالة التعاون الدفاعي الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكي التصديق المطلوب لإبلاغ الكونجرس بعملية البيع المحتملة اليوم.

وأشارت الوكالة خلال بيان لها إلى أن الحكومة المصرية طلبت شراء معدات لتجديد 43 مروحية أباتشي "AH-64E" الهجومية.

وهذا يتضمن: 88 محركا من طراز T700-GE-701D: إعادة تصنيع 86 منها وقطعتين غيار، و47 من منظومات الرصد والتهديف المتطورة M-TADS/PNVS"" طراز " AN/ASQ-170"/ النظام المطور للتسديد وتحديد وإمساك الهدف/مستشعر الرؤية الليلية للطيار Modernized Target Acquisition Designation Sight/Pilot Night Vision Sensor System" نظام AN/AAR-11"": إعادة تصنيع 43 منها و2 جديدتين، وقطعتي غيار.

كما تتضمن: 45 من منظومة التحذير من الصواريخ (CMWS) من طراز " AAR-57"؛ 43 جديدة، وقطعتي غيار، و92 من أنظمة تحديد المواقع العالمي والملاحة بالقصور الذاتي (EGI): 86 جديدة و6 كقطع غيار.

وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن: أنظمة الرصد بالليزر من طراز " AN/AVR-2B"، وأجهزة مستقبلات من طراز " AN/APX-119"، ونظام تحديد العدو من الصديق (IFF)، ورادار تحديد الارتفاع من طراز AN/APN-209""، ومحددات الاتجاه الأوتوماتيكية من طراز AN/ARN-149، أجهزة اتصالات على موجتي UHF/VHF وأجهزة اتصالات تكتيكية من طراز AN/ARC-201E، مودم بيانات محسنة IDM-401، مكثفات للصور محسنة EI2، قاذفات صواريخ هيلفاير M299، ورشاشات M230، وأجهزة تدريب، وأجهزة محاكاة، ومولدات، ومعدات دعم.

وأوضحت الوكالة أن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة تواصل كونها شريك استراتيجي في الشرق الأوسط.

كما أوضحت أن مصر تنتوي استخدام مروحيات AH-64 المجددة لتحديث قواتها من أجل المصالح الأمريكية المصرية المشتركة في التصدي للأنشطة الإرهابية الذي يهدد الأمن المصري ويقوض الاستقرار الإقليمي.

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وستساهم هذه الصفقة في الأهداف العسكرية لمصر بتحديث قدرتها وتعزيز العمل المشترك بين مصر والولايات المتحدة والحلفاء.

يذكر أن الجيش المصري استلم، الثلاثاء، الغواصة الألمانية "إس 43"، الثالثة من أصل 4 غواصات تعاقدت عليها القاهرة عام 2014 لتعزيز قدراتها الدفاعية.







وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في تصريحات سابقة، تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب، واستعدادها لتعزيز التعاون معها في هذا المجال.

وبحسب التصنيف العالمي الأخير لموقع "جلوبال فاير باور" لأقوى جيوش العالم، فقد احتل الجيش المصري المركز التاسع، متفوقا على إسرائيل وتركيا وإيران.

وبحسب الموقع، فإن مصر تحتل المركز العاشر عالميا من حيث القوة الجوية، وتمتلك 1054 طائرة حربية متنوعة بينها 215 مقاتلة و88 طائرة هجومية و59 طائرة نقل عسكري، و387 طائرة تدريب، إضافة إلى 294 مروحية عسكرية بينها 81 مروحية هجومية.





وأضاف "جلوبال فاير باور" أن الجيش المصري يمتلك 4259 دبابة ويحتل المركز الـ4 عالميا في عدد الدبابات.

كما يمتلك أكثر من 11700 مدرعة، و1139 مدفعا ذاتي الحركة، وأكثر من 2189 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1084 راجمة صواريخ.

وبحسب الموقع، فقد زادت قوة مصر البحرية بشكل كبير في الفترة الماضية، لتحتل المركز السابع عالميا بدخول فرقاطات وحاملتي مروحيات للخدمة.

وقال إن الأسطول البحري المصري يضم 316 قطعة بحرية بينها "حاملتا مروحيات، و7 فرقاطات، و7 كورفيت، و8 غواصات"، إضافة إلى 45 سفينة دورية و31 كاسحة ألغام.