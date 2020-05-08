التعليم توضح حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/ 2021

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل العام الدراسي الجديد 2020/ 2021 لأجل غير مسمى، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا توجد أي نية لتأجيل العام الدراسي الجديد 2020/2021، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وكافة العاملين بالمنظومة التعليمية.

ونفت الوزارة ما تردد من أنباء بشأن رفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية من الطلاب نتيجة عدم سداد المصروفات المدرسية، مُوضحةً أن عملية تسليم المشروعات البحثية أو الأكواد الخاصة بالطلاب غير مرتبطة بدفع المصروفات المدرسية، وسيتم استلام كافة الأبحاث المقدمة من الطلاب خلال الفترة من 9مايو إلى 16مايو 2020، مشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المدارس المخالفة، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة كافة الطلاب.

وينطبق تسليم المشروع البحثي ورقيًا على فئات طلاب المنازل، وطلاب الخدمات، وطلاب الدمج والتربية الخاصة، والطلاب المصريين في الخارج، وكل من يرغب في تسليم المشروع ورقيًا، حيث يقوم الطالب بتجهيز المشروع ورقيًا ووضعه في ظرف مغلق، وكتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع، على الظرف، وكذلك توضيح الفئة التي يتبعها الطالب على الظرف، ثم يتم تسليم الظرف إلى المدرسة بين الفترة من 9مايو إلى 16مايو 2020.

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كما نفت الوزارة، ما تردد من أنباء بشأن رفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفض استلام المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل في صورة ورقية، مُوضحةً أنه يتم تسليم المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب إما ورقياً للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور.

وتتمثل خطوات التسليم الورقي في "وضع المشروع بظرف مغلق عقب إعداده ورقياً، ثم كتابة الأرقام التعريفية والصف الدراسي للطلاب المشاركين في المشروع على الظرف، وإذا كان الطالب ضمن الفئات الخاصة مثل طلاب المنازل، يقوم بتوضيح هذا الأمر على الظرف، ويتم تسليم الظرف إلى المدرسة في الفترة بين 9 مايو إلى 16مايو 2020.

بينما تتمثل خطوات التسليم الإلكتروني في "حفظ ملف المشروع في صورة PDF، ويتم تسمية الملف من خلال كتابة الرقم التعريفي للطالب يليه الصف الدراسي – مثال (43434780G8)، وإذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث، يتم تسمية الملف بالرقم التعريفي الخاص بالطالب المرسل فقط، والصف الدراسي، ثم الدخول على حساب الطالب على منصة "إدمودو"، والتوصل لأيقونة "المشروع البحثي لعام 2019/2020"، والضغط عليها لتظهر نافذة رفع المشروع، ثم يقوم الطالب برفع ملف الـPDF، بعد التأكد من تسميته التسمية الصحيحة، إذا كان هناك أكثر من طالب مشارك في البحث يجب كتابة الأكواد الخاصة بجميع الطلبة المشاركين في خانة (التفاصيل).

ونفت أيضا ما تردد من أنباء بشأن إضافة سنة جديدة "kg3" لمرحلة رياض الأطفال، مُؤكدةً أنه لا صحة لإضافة سنة جديدة "kg3" لمرحلة رياض الأطفال، مُوضحةً أن مرحلة رياض الأطفال كما هي مكونة من سنتين " kg1و kg2" ولم يتم إضافة أي سنوات جديدة لها، مُشيرةً إلى أنه في حال إدخال أي تغيير أو تعديل بعدد سنوات الدراسة لأي مرحلة تعليمية سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.